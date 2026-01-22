La Reggina e quella promessa di Pippo Inzaghi, Taibi non dimentica: “abbiamo preso un impegno”

L'ex DS della Reggina Massimo Taibi fa capire di non aver dimenticato quella promessa che Pippo Inzaghi fece il giorno del suo addio

taibi inzaghi reggina

Si fa fatica, oggi, a ripensare a quelle parole, considerando lo stato in cui versa la Reggina. Una promessa che… “chissà quando”. Ma una promessa è una promessa e non si dimentica. Pippo Inzaghi, che a Reggio Calabria ha lasciato un pezzo di cuore, due anni e mezzo fa, dopo l’addio, aveva promesso: “un giorno tornerò e completerò l’opera”. Al suo fianco, sempre, anche nei momenti più complicati, c’era Massimo Taibi, DS amaranto dell’epoca e grande amico dell’ex attaccante.

Oggi, a Gazzetta del Sud, l’attuale dirigente della Pistoiese ritorna su quella promessa, fa capire di non averla dimenticata. E afferma: con Pippo Inzaghi abbiamo preso un impegno e lo manterremo. Un giorno torneremo e completeremo il lavoro lasciato a metà. Il sogno è riportare la Reggina in A, l’avremmo già fatto se non ci fosse stato il fallimento”. Quella promessa, dunque, non è dimenticata. Da Taibi, sicuramente, ma anche da Inzaghi, che più volte in questi due anni è tornato su quelle parole, ribadendole. Certo, a patto che sullo Stretto si costruisca un futuro ambizioso, ad oggi solo utopia…

