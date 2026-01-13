La protesta dei giovani di Forza Italia davanti all’ambasciata dell’Iran: “libertà per il popolo iraniano”

L’Iran è nel caos ma nonostante i divieti e la repressione sistematica delle proteste scoppiate lo scorso 28 dicembre, la gente, giovani under 30 soprattutto, continua a scendere in piazza decisa a rovesciare il regime di Teheran. Anche in Italia in tanti si sono mobilitati per schierarsi al fianco del popolo iraniano. In una nota Simone Leoni, segretario nazionale di Forza Italia Giovani, comunica: “appuntamento domani, mercoledì 14 gennaio, alle ore 11.30, con una delegazione di Forza Italia Giovani per un sit-in di protesta davanti all’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran, in via Nomentana 361, per chiedere libertà per il popolo iraniano e manifestare la nostra solidarietà ai giovani perseguitati, incarcerati e uccisi dal regime degli Ayatollah”.

“Le notizie che arrivano da Teheran sono raccapriccianti: violenze, sparatorie di massa, migliaia di persone arrestate e altrettanti morti. Parliamo di ragazzi come noi, che hanno l’unica colpa di aver reclamato con coraggio la propria libertà e i propri diritti”, rimarca Leoni.

Presenti parlamentari e dirigenti di Forza Italia

All’iniziativa saranno presenti parlamentari e dirigenti di Forza Italia, tra cui il presidente dei senatori azzurri Maurizio Gasparri, il vicesegretario nazionale e responsabile del dipartimento esteri Deborah Bergamini e il vicesegretario nazionale Stefano Benigni.