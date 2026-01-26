“Siamo orgogliosi di ospitare a Messina lo stage della Nazionale Under 18 di pallavolo maschile! Un grande onore per la nostra città accogliere questi talenti del futuro, guidati dall’allenatore Vincenzo Fanizza. Un grande in bocca al lupo al nostro Peppe Venuto, Team manager della nazionale, sempre esempio di passione e professionalità! Messina tifa per voi!”. Così, sui social, il Sindaco di Messina Federico Basile si dice entusiasta per il fatto che la sua città ospiti la Nazionale Under 18 di pallavolo maschile per uno stage, iniziato ieri. Gli azzurri saranno sullo Stretto fino al 29 gennaio.
La Nazionale Under 18 maschile di pallavolo a Messina per uno stage, Basile euforico: “per noi è un onore”
