La lezione di Liliana Segre a sinistra e ProPal: “Gaza non può oscurare la Shoah”

“Si può e si deve parlare di Gaza nel giorno della memoria: si può parlare si Iran, Ucraina, Venezuela e tutto ciò che chiama in causa l’umanità, ma non si può usare Gaza contro il giorno della Memoria“. Lo ha dichiarato il senatore Liliana Segre nel corso della cerimonia per il Giorno della Memoria, al Quirinale, sottolineando che “non può succedere che diventi occasione di una vendetta contro le vittime di allora“.

“Si può, si deve parlare di Gaza – ha ribadito Segre – di Iran, di Ucraina, di Venezuela e di Sudan, e di tutto ciò che offende la dignità e chiama in causa la nostra responsabilità di cittadini di un mondo globale. Il problema è un altro: non si può usare Gaza contro il Giorno della Memoria. Tentare di oscurare o alimentare o lasciar correre ossessivi tentativi di banalizzazione di distorsione e di inversione della Shoah, non si può accettare che diventi una vendetta sulle vittime di allora“.

“Il Giorno della Memoria – ha aggiunto Segre – non è per gli ebrei. E’ principalmente per tutti gli altri. Serve per ricordare la nostra storia, quello che fece l’Italia fascista di allora, la Germania nazista e molti stati europei contro le razze considerate inferiori, contro i più deboli e i diversi. Contro l’umanità. Il Giorno della Memoria è per ricordare i carnefici, ma anche quelli che si opposero, e i giusti che tentarono a costo della vita di salvare i perseguitati“.