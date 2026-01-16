La Futura infiamma il Palattinà: 7-4 in rimonta contro Roma

La Cadi Antincendi Futura ritrova il successo, battendo l’ItalPol Roma all’interno di una gara non scontata e talvolta imprevedibile resistendo alle espulsioni di Parisi e Minnella. Gara divertente dalle mille trappole nascoste vinta con merito dai ragazzi del Presidente Nino Mallamaci. Risposte coraggiose per i giallo-blu che, iniziano il match prima con un tacco pregevole di Honorio e poi con un gol dello stesso numero nove.

Il veterano Ippoliti cerca risposte per i capitolini, lo segue la new entry Mejuto, poi l’ex Morgade, fino al nuovo palo di Ippoliti. Pizetta gioca un primo tempo magistrale facendo diga,Idem Parisi che annulla più volte Morgade. Bello il secondo gol: la ruba Pizetta, idea per Falcone che con un tiro – cross serve al bacio Kadu che realizza in incornata. Tutto finito? Assolutamente no.Parisi si supera su Mejuto, Minnella colpisce il palo prima di subire due cartelli in un amen e terminare anzitempo la sua gara.

Con un uomo in meno la Futura subisce immediatamente il gol con l’uomo in meno per opera di Mejuto e poi, 2-0 con una super realizzazione di Molero. (2-2 al termine del primo tempo). Nel secondo ne succedono di tutti i colori. A 17,33 dalla fine espulso Paolo Parisi dopo un’uscita: con coraggio Mister Martino schiera il giovane D’Agostino. Tanta resistenza per non subire gol. La stessa riesce: la Cadi sfiora il gol di tacco con Cividini: è solo l’anticipazione del gol del Capitano che con rabbia realizza il nuovo vantaggio locale.

Dopo pochi istanti inizia il Kadu’s Moment:il talento brasiliano si scatena.Prima gol, sfruttando un’ingenuità di Ippoliti, dopo pochi secondi, 5-2, la ruba Pizetta che serve ancora Kadu. Ippoliti si riscatta poco dopo con un gol dalla distanza e riapre la sfida. Molero,non molla mai e riporta l’Italpol sotto di un gol. Sarà basilare il gol del condottiero Honorio per il 4-6

Il powerplay ospite non darà i frutti sperati:la parata di D’Agostino, re per una notte con l’assist per Pizetta, scrive il gol da campo a campo che chiude la sfida.