La Francia dice stop ai social per gli under 15

La camera bassa del Parlamento francese ha approvato nelle prime ore di oggi un disegno di legge che vieta l’accesso ai Social media ai minori di 15 anni per tutelare la loro salute. Sostenuto dal governo e approvato dall’Assemblea nazionale con 130 voti a favore e 21 contrari, il ddl passerà ora all’esame del Senato. Se adottato definitivamente, la Francia sarebbe il primo Paese europeo a imporre un simile limite di età per l’accesso ai Social. Questa misura è una priorità per il presidente Emmanuel Macron, che ha definito il voto di stanotte come un “passo importante“.

Macron: “puntiamo a vietare i social agli under-15 dal primo settembre”

”Vietare i social network agli under 15 è ciò che consigliano gli studiosi e che chiedono massicciamente i francesi. Dopo un lavoro fruttuoso con il governo, l’Assemblea Nazionale ha detto sì. E’ una tappa maggiore“: lo scrive in un messaggio pubblicato su X il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo il voto di ieri al Palais Bourbon. ”Spetta ora al Senato proseguire questo lavoro costruttivo“, prosegue Macron, aggiungendo: “Affinché questo divieto sia effettivo già dal prossimo settembre, ho chiesto al governo di attivare la procedura accelerata. Perché il cervello dei nostri bambini non è in vendita. Né alle piattaforme americane, né alle reti cinesi. Perché i loro sogni non possono essere dettati dagli algoritmi. Perché non vogliamo una generazione ansiosa ma una generazione che crede nella Francia, nella Repubblica e nei suo valori. La Francia, pioniera, dal 2018 nella regolazione delle piattaforme, continua oggi ad esserlo diventando il primo Paese d’Europa ad impegnarsi su questa via. Dal primo settembre, i nostri bambini e adolescenti saranno finalmente protetti. Veglierò affinché sia così“, assicura il presidente.