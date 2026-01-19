La DJ Giulia Regain accende la luce dell’anima con il brano “Firefly”: la produzione musicale nasce in Sicilia

Giulia Regain firma il terzo capitolo della visionaria #Gmagic STORY, un progetto che va oltre il concetto di singolo e diventa un vero percorso artistico e spirituale. La DJ e produttrice di livello internazionale celebra così vent’anni di carriera, scegliendo di condividere con il pubblico non solo musica, ma valori, consapevolezza e benessere interiore. “Firefly” è un brano che unisce un sound pop-dance di respiro internazionale ad atmosfere mistiche e profonde, capaci di trasmettere energia, luce e un forte messaggio di trasformazione personale. Un invito a riscoprire la propria essenza, ad attraversare il cambiamento con resilienza e ad alimentare l’autostima come strumento di crescita.

Il progetto audiovisivo è stato realizzato nella suggestiva terra dei Malatesta, tra Cesena e Rimini, luoghi carichi di storia e simbolismo, dove natura e arte diventano parte integrante della narrazione. Il risultato è un viaggio sensoriale che intreccia musica, psicologia positiva e spiritualità, parlando direttamente alle emozioni. La produzione musicale nasce in Sicilia presso GtStudio Recordings Publishing con Filippo Demariano di Elaia Studio, mentre il mix e mastering in analogico SSL sono stati curati da Alessandro Cosentino al Creative Hub di Bologna. Da segnalare anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la voce introduttiva, a conferma dell’anima innovativa del progetto.

“Firefly” rappresenta il terzo chakra, il colore giallo: simbolo di luce, energia e rinascita, legato in psicologia positiva alla volontà e alla determinazione. Non è solo una canzone, ma un’esperienza introspettiva che invita ad un percorso di crescita personale e spirituale. Parallelamente, prende forma il nuovo #Gmagic Tour, format multisensoriale che fonde musica, tecnologia, visual 3D, scenografie LED ed effetti luminosi immersivi, offrendo al pubblico uno spettacolo emozionale e coinvolgente.

Con l’etichetta indipendente G Magic Records e il sostegno di una community sempre più attiva, Giulia Regain conferma il suo ruolo di artista capace di innovare il linguaggio della musica dance, trasformandola in strumento di ispirazione e consapevolezza. “Firefly” non è solo un singolo: è una luce che invita a brillare.