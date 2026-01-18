La Delegazione di Messina dell’INGORTP a Roma per il 148º anniversario della fondazione dell’Istituto

Una rappresentanza della Delegazione di Messina dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, presieduta da Giuseppe Mento, ha preso parte oggi a Roma alle celebrazioni per il 148º anniversario della fondazione dell’Istituto, ricorrenza che ogni anno richiama delegazioni provenienti da tutta Italia per rinnovare lo spirito di servizio, memoria e tradizione che caratterizza l’ente fin dal 1878. La giornata commemorativa si è aperta con un momento di alto valore istituzionale e patriottico: la deposizione di una corona d’alloro presso la Tomba del Milite Ignoto, all’Altare della Patria. In un clima solenne, le Guardie d’Onore hanno reso omaggio al simbolo per eccellenza del sacrificio di tutti i caduti per l’Italia.

La Delegazione di Messina ha partecipato con il proprio labaro, affiancandosi alle altre rappresentanze regionali in un gesto di profonda riconoscenza verso chi ha dato la vita per la Patria. A seguire, le celebrazioni si sono spostate presso il Pantheon, luogo che custodisce le tombe dei Sovrani d’Italia e sede storica dell’Istituto. Qui è stata celebrata una Santa Messa in suffragio dei re defunti e in ringraziamento per l’opera svolta dall’INGORTP in oltre un secolo e mezzo di attività.

La partecipazione della Delegazione di Messina conferma il costante e sentito legame con la missione dell’Istituto nonché il consolidato legame tra la città e la Regina Elena, eroica soccorritrice della popolazione terremotata, improntata alla salvaguardia della memoria storica, alla valorizzazione dei valori civili e all’educazione delle nuove generazioni ai principi di unità e identità nazionale.