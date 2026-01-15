La Conferenza nazionale CPO Regioni e Province autonome vicina alle donne dell’Iran

“A nome della Conferenza delle Presidenti delle Commissioni regionali pari opportunità di Regioni e Province Autonome, esprimo piena solidarietà alle donne iraniane, nonché ferma condanna per le gravi e sistematiche violazioni dei loro diritti e per la negazione delle loro libertà fondamentali, che rappresentano un inaccettabile attacco alla dignità e all’autodeterminazione“. È quanto dichiarato, attraverso un comunicato stampa, dalla prof.ssa Anna De Gaio, in qualità di coordinatrice della Conferenza delle Presidenti degli organismi di parità regionali.

“Il coraggio straordinario delle donne iraniane nel rivendicare diritti universali merita piena attenzione, in quanto costituisce una delle più alte forme di democrazia, capace di evocare la vera essenza della vita democratica, fondata sulla libertà, sulla partecipazione attiva dei cittadini e sul rispetto inalienabile dei diritti di ogni individuo“, conclude De Gaio.