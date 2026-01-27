La cattura di Matteo Messina Denaro diventa fiction Rai: Guanciale guida il racconto del boss fantasma

A due settimane dall’anniversario dell’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro – avvenuta il 16 gennaio del 2023 – arriva su Rai 1 il 3 e il 4 febbraio “L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro“, diretta da Michele Soavi. A interpretarla, un cast d’eccezione: Lino Guanciale nei panni del Colonnello responsabile della cattura; Levante – al secolo Claudia Lagona – che interpreta sua moglie Maria; Leo Gassmann, nel ruolo di un esperto della squadra investigativa. È affidato a Ninni Bruschetta, invece, il ruolo di Messina Denaro.

Sia Levante che Gassmann sono anche tra gli artisti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo rispettivamente con il brano Sei tu e con “Naturale”. La fiction ripercorre i mesi che hanno anticipato l’arresto di Matteo Messina Denaro, il boss fantasma di Cosa nostra, latitante per quasi trent’anni grazie a una fitta rete di complici, che è stato arrestato mentre si trovava alla clinica “La Maddalena” di Palermo.

La miniserie è stata presentata dai protagonisti (assente Ninni Buschetta per altri impegni ndr) nella sede Rai di via Alessandro Severo. “Nella serie – ha fatto notare la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati – il fulcro della fiction è lo Stato che combatte. Io non sapevo il come si è riusciti a catturarlo e ho scoperto cose clamorose grazie alla serie. Questo è un racconto civile che è nel solco del servizio pubblico”. Guanciale torna protagonista di una nuova fiction di Rai1, dopo il successo di critica e di ascolti per la terza stagione di “Il commissario Ricciardi” e presta il volto a Lucio Gambera, personaggio ispirato a Lucio Arcidiacono, Colonnello della squadra del Ros dei Carabinieri che concentra tutti i suoi sforzi sulle indagini che porteranno alla cattura del boss: “Ringrazio i rappresentati dell’Arma che ci hanno fatto da consulenti durante le riprese, il loro aiuto è stato fondamentale a livello professionale ed umano. Non abbiamo girato semplicemente una serie, ma abbiamo sentito la responsabilità di raccontare un evento storico così importante ancora vivo nella nostra memoria, portando in scena uomini e donne che realmente mettono a rischio le loro vite e le loro relazioni“. Nel cast troviamo anche Noemi Brando, Massimo De Lorenzo e Roberto Scorza. L’idea della serie, articolata in due serate e realizzata da CamFilm in collaborazione con Rai Fiction, è di Pietro Valsecchi.