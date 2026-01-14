La Casa Bianca: “da che parte vai, groenlandese?”. Norvegia, Svezia e Danimarca inviano militari

“Which way, Greenland man?“. La Casa Bianca ha pubblicato una grafica, attraverso i propri profili social, rivolta alla popolazione della Groenlandia (raffigurata come cani da slitta). L’immagine è abbastanza intuitiva nel suo significato: la Groenlandia deve scegliere quale strada prendere fra quella che porta alla Casa Bianca, e quindi agli USA, con un cielo sereno e un futuro radioso; oppure quella che porta verso Russia e Cina in un percorso tetro e con fulmini all’orizzonte.

Una ‘provocazione’ social che si aggiunge alle mire espansionistiche ventilate, a più riprese, da parte di Donald Trump. Intanto, Danimarca, Svezia e Norvegia hanno inviato personale militare in Groenlandia dopo le ultime dichiarazioni di Trump.