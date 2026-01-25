La Calabria si gioca tutto negli anni a venire

La Calabria si trova oggi davanti a un bivio. E se non riuscirà a compiere un salto di qualità, sotto l’attuale Amministrazione Regionale, il rischio diventa quello di perdere definitivamente un’occasione che difficilmente potrà ripresentarsi. Non siamo di fronte a una fase ordinaria, ma a un momento decisivo, nel quale è necessario scegliere con chiarezza quale futuro costruire: quello di una regione pienamente integrata nei processi di sviluppo del Paese oppure quello di una marginalità protratta nel tempo.

Un presidente adatto alle sfide future

Il presidente Roberto Occhiuto, al di là delle valutazioni politiche e delle critiche dei suoi oppositori, sta dimostrando senso delle istituzioni, equilibrio e capacità di lettura del contesto. In una fase in cui il dibattito pubblico rischia spesso di ridursi a contrapposizioni sterili, è sui risultati e sull’impostazione generale dell’azione di governo che occorre concentrare l’attenzione. In questo senso, emerge l’immagine di una Calabria che, dopo anni di incertezza, sembra finalmente guidata con consapevolezza del momento storico che attraversa.

Quella attuale può essere considerata, senza eccessi retorici, un’ultima finestra di opportunità. L’incapacità di governare la complessità delle sfide in corso comporterebbe il rischio di un nuovo isolamento della regione. In un contesto globale caratterizzato da rapide trasformazioni economiche e geopolitiche, restare indietro oggi significa compromettere seriamente le possibilità di sviluppo futuro.

Prova di responsabilità e di rispetto istituzionale

Fino a questo punto, il Presidente ha dato prova di responsabilità politica e di rispetto istituzionale. La scelta di rinunciare alla leadership nazionale di Forza Italia non appare come un arretramento, ma come una decisione coerente: prima per evitare tensioni interne al partito, poi — e soprattutto — per rispettare l’impegno assunto con i cittadini calabresi. Un impegno chiaro e verificabile: dedicare interamente il proprio mandato al governo della Regione.

Le prospettive che si aprono oggi per la Calabria sono significative. Se affrontate con competenza, programmazione e visione strategica, possono consentire alla regione di collocarsi stabilmente tra quelle capaci di produrre valore, innovazione e occupazione. Il turismo resta un asset centrale, ma accanto ad esso è necessario sviluppare settori più complessi e strategici, in grado di garantire una crescita strutturale.

Non è più tempo delle illusioni, ma nemmeno del pessimismo. È il tempo della responsabilità, della misura e delle scelte ponderate. In questa fase, tali qualità sembrano trovare nell’attuale Presidenza una guida credibile e solida.