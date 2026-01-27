La Calabria si eleva costantemente a luce eterna attraverso la penna “magica” di Fabio Belcastro

Ci sono firme che non si limitano a raccontare. Firme che diventano voce e coscienza di un popolo che mira al riscatto sociale. Penne che non descrivono soltanto una terra, ma le rendono giustizia, consegnandola al tempo come qualcosa di straordinariamente eterno.

Fabio Belcastro, giornalista originario di Brancaleone, è una di queste.

Una presenza costante

La sua penna è presidio di verità, passione civile e amore viscerale per la Calabria. Un amore mai retorico, mai indulgente, ma autentico e combattivo. In questo lungo cammino, Belcastro è diventato una delle voci più autorevoli, riconoscibili e rispettate dell’informazione regionale. Figlio di una tradizione giornalistica nobile e rigorosa, ha trasformato una vocazione in una missione quotidiana: raccontare la sua terra senza filtri e senza compromessi, con lo sguardo fiero di chi vi appartiene per scelta e per consacrazione. La sua carriera non nasce da scorciatoie, ma da un percorso costruito giorno dopo giorno, fatto di sacrifici, competenza e di una fedeltà incrollabile ai valori più alti del giornalismo.

La firma di Fabio Belcastro attraversa le pagine dei quotidiani con autorevolezza e profondità, incidendo ogni ambito dell’informazione: dalla cronaca alla politica, dall’attualità sociale allo sport, fino alla cultura. Oggi è riconosciuto come una delle punte di diamante del giornalismo calabrese, in particolare della Locride, nonché come una colonna portante de L’Altravoce – Il Quotidiano di Reggio Calabria, testata nella quale riveste un ruolo centrale e di grande responsabilità.

Il suo giornalismo è analisi lucida, interpretazione coraggiosa e restituzione di dignità a una Calabria troppo spesso imprigionata nei cliché e negli stereotipi. Nei suoi articoli emergono volti, storie, comunità, tradizioni e potenzialità di una terra tanto antica e orgogliosa quanto rara ed eccellente.

Erede di una dinastia familiare

Alle spalle di questo percorso vive anche un’eredità familiare di altissimo profilo. Fabio porta avanti con orgoglio il nome e l’insegnamento del padre Agostino Belcastro, decano del Quotidiano del Sud, figura storica del giornalismo calabrese e maestro di intere generazioni di cronisti. Un testimone raccolto con umiltà e onorato con coerenza e serietà. Fondamentale è il legame diretto con i lettori. La sua pagina Facebook ufficiale, seguita da oltre 90.000 persone, è diventata una vera agorà digitale: uno spazio vivo di informazione, confronto e identità condivisa, capace di unire la Calabria alle sue comunità sparse in Italia e nel mondo.

Il suo ruolo nell’Istituto Nazionale Azzurro

Fabio Belcastro è infatti uno dei pilastri base dell’Istituto Nazionale Azzurro, dove ricopre il ruolo di capo dell’ufficio stampa, confermando ancora una volta la stima e la fiducia che istituzioni e ambienti qualificati ripongono nella sua professionalità.

La sua storia è motivo di orgoglio non solo per la Locride, ma per l’intera Calabria. È la dimostrazione concreta che da questa terra possono nascere eccellenze capaci di affermarsi senza mai rinnegare le proprie radici.

Fabio Belcastro è, insomma, una sorta di ambasciatore della sua terra, custode della memoria collettiva ed erede vigile e consapevole di una lunga dinastia di narratori della attualità calabrese.