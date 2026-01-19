La Calabria nella morsa del ciclone “Harry”, le indicazioni ai cittadini della protezione civile

L’ultimo aggiornamento dell’Unità di Crisi del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile conferma la straordinaria violenza con cui il Mega-Ciclone Harry sta colpendo le regioni meridionali, in particolare Calabria e Sicilia. In un messaggio audio, diramato dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, il capo della Protezione civile calabrese, Domenico Costarella, sottolinea: “abbiamo allertato le 300 associazioni scritte all’albo di protezione civile, di cui 50 sono dotate di modulo idrogeologico. Anche quelli della protezione civile calabrese, in caso di necessità, verranno utilizzati. Siamo in stretto contatto con i sindaci e le prefetture”.

“Queste le regole da seguire: evitare spostamenti non necessari, mettere in sicurezza oggetti all’esterno, allontanarsi da zone a rischio come corsi d’acqua, sottopassi, aree alberate, litorali e seguire le indicazioni delle autorità per la propria sicurezza e quella altrui. Il numero verde è 800 22 22 11 ed è disponibile H24”, conclude Costarella.