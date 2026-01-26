Karting, il giovane calabrese Salvatore Giglio vince il Campionato Nazionale N5K PRO e avvia i test in Formula 4

Importante risultato sportivo per il giovane pilota calabrese Salvatore Giglio, classe 2011, che si è aggiudicato il primo posto nel Campionato Nazionale N5K PRO – Speed Down Project, promosso da USACLI. Originario di Squillace, nel Catanzarese, Giglio ha conquistato il titolo al termine delle sei tappe nazionali del campionato, imponendosi nella categoria con risultati costanti e piazzamenti al vertice. Il riconoscimento rientra in un progetto federale finalizzato alla valorizzazione dei giovani talenti del karting e premia le prestazioni ottenute nelle competizioni nazionali disputate con Gravity Racer Car.

Il pilota ha iniziato l’attività agonistica all’età di otto anni, distinguendosi fin da subito per continuità di rendimento e capacità di adattamento in pista. Nel corso degli ultimi anni ha collezionato numerosi successi a livello nazionale, consolidando un percorso sportivo in costante crescita. Nel suo cammino formativo, Giglio è affiancato dalla famiglia, dal manager sportivo Michele Giglio e sostenuto dagli sponsor dott. Caputi e Jesolo Kart. Il suo percorso sportivo è seguito anche dalla Pro Loco di Squillace, guidata dal presidente Sandro Mauro, che ne ha sostenuto l’attività sportiva e la promozione territoriale. “Vincere questo campionato è un’emozione incredibile. Ora il mio obiettivo è imparare il più possibile dai test in F4” ha dichiarato Salvatore Giglio.

Attualmente, Salvatore Giglio è impegnato nei test di Formula 4 con la scuderia Henry Morgan, un passaggio che rappresenta un ulteriore step di crescita e apre prospettive significative per la stagione sportiva in corso. Il risultato conseguito conferma il valore di un giovane atleta che contribuisce a portare il nome della Calabria nel panorama nazionale degli sport motoristici.