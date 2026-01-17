Italia Viva, Renzi: “costruiamo una Casa Riformista con chi non crede più nel Pd”

“Che nasca una Margherita 4.0, che nasca una cosa diversa, non lo so ma per andare avanti in questo percorso è fondamentale il protagonismo dei sindaci, di chi non crede più nello stare in questo Pd”, ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, dal palco dell’assemblea nazionale del partito a Milano, ‘Verso una casa riformista’. “Ma c’è un punto, chi entra non sta alla finestra, chi viene, viene a dare una mano, ha voglia di fare – ha aggiunto -. Questa è casa riformista, che fa vincere o perdere le elezioni, che decide se al Quirinale ci va una persona normale o no”.

“Da soli non bastiamo, dobbiamo essere consapevoli che allargare le porte è il nostro modo per rendere tutto concreto. Italia viva ha questo compito nei prossimi mesi, dare una grande mano perché c’è un governo che sta impoverendo l’Italia e l’opposizione deve smetterla di piangersi addosso e deve fare opposizione sui contenuti, se siamo in grado di farlo la Meloni va a casa. Credo che sarà fondamentale aprirsi. Noi non vogliamo che questa casa riformista dia le chiavi di casa solo a qualcuno”, conclude Renzi.