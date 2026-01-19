Italia nel Board of Peace di Gaza? Tajani: “ricevuto l’invito, ne parleremo”

“Non ne abbiamo parlato“, ma “ne parleremo“. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in risposta a una domanda sull’eventuale disponibilità dell’Italia a partecipare al Board of Peace per Gaza, voluto dal presidente Usa Donald Trump, che si attende una firma in merito nel corso del Forum di Davos. “Abbiamo ricevuto l’invito“, ha confermato il titolare della Farnesina.

Tajani ha poi ricordato che il premier Giorgia Meloni al momento si trova all’estero, motivo per cui il tema non è ancora stato trattato dai due.