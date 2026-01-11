Istituzione Peloritana Social City, i sindacati chiedono “una convocazione urgente a Basile”

“Il sindacato deve guardare agli interessi della collettività e dei lavoratori interessati e la Peloritana Social City potrà garantire la realizzazione di un welfare di comunità a livello provinciale in favore dei cittadini, e, al tempo stesso, nel rispetto delle norme di legge che disciplinano la materia e dei più recenti interventi giurisprudenziali, realizzare percorsi virtuosi in favore dell’occupazione di chi è impiegato in queste attività, per garantirne la continuità del lavoro”. Così sulla istituzione della Peloritana Social City sono intervenuti la segretaria generale della CISL Funzione Pubblica di Messina Giovanna Bicchieri e il responsabile per il Terzo Settore Antonio Rodio.

Per Bicchieri e Rodio prevedere un’azienda speciale che si occupi a livello sovracomunale di servizi sociali risulta una strategia vincente, per questo la CISL FP chiede al Sindaco della Città Metropolitana di Messina di convocare i sindacati, per il necessario confronto sul tema e per migliorare il testo della delibera.