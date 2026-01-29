Isola Capo Rizzuto, indagine sull’acqua: i carabinieri acquisiscono nuovi documenti sulla gestione del servizio idrico

I carabinieri della Compagnia di Crotone e del Nucleo investigativo hanno dato esecuzione a un decreto di esibizione documentale, emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio, nei riguardi della società che gestisce il servizio idrico Risorse idriche calabresi (Sorical), l’Agenzia regionale per lo sviluppo dell’agricoltura della Calabria (Arsac), l’Autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria (Arrical) e il Comune di Isola Capo Rizzuto. L’attività – spiegano gli investigatori – ha interessato numerosi uffici e sedi istituzionali ed è finalizzata all’acquisizione di documentazione tecnica, amministrativa e sanitaria, ritenuta necessaria “per ricostruire in modo puntuale e trasparente l’intero sistema di gestione del servizio idrico integrato nel territorio di Isola Capo Rizzuto“.

Secondo quanto emerso, come riporta ANSA, la raccolta degli atti mira a chiarire ruoli, responsabilità e modalità operative dei vari enti e organismi che, nel corso del tempo, sono intervenuti nella gestione del servizio idrico integrato. Un approfondimento considerato “indispensabile” dagli inquirenti alla luce delle ordinanze sindacali emanate negli ultimi anni dal Comune, molte delle quali hanno dichiarato la non potabilità dell’acqua e imposto limitazioni all’uso domestico, provocando preoccupazione e disagi tra i cittadini. Negli ultimi mesi, inoltre, la situazione è stata aggravata da decine di segnalazioni da parte dei residenti, che hanno sollecitato chiarimenti e interventi immediati per garantire la sicurezza del servizio.