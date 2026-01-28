Iraq, Trump: “se torna Maliki non li aiuteremo più, zero possibilità di libertà”

Donald Trump ha minacciato di tagliare il sostegno all’Iraq se Nouri Maliki, ex primo ministro con legami con l’Iran, nuovamente nominato per l’incarico, dovesse effettivamente tornare alla guida del Paese. “L’ultima volta che è stato al potere il Paese è precipitato nella povertà e nel caos totale, questo non deve essere permesso di nuovo”, ha scritto Donald Trump su Truth Social.

“A causa delle sue folli politiche e ideologie, se eletto, gli Stati Uniti non aiuteranno più l’Iraq e senza il nostro aiuto l’Iraq ha zero possibilità di successo, prosperità e libertà“, ha concluso Trump.