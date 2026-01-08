Iran, una donna ferita durante le proteste diventa virale: “non ho paura, sono morta da 47 anni” | VIDEO

Le proteste contro il governo in Iran sono entrate nel 12° giorno consecutivo. Continuano gli scontri fra i manifestanti e le forze dell’ordine nelle principali città del Paese. Scontri che, purtroppo, hanno portato a diversi morti e feriti. È diventato virale attraverso i social, nelle ultime ore, il video di una donna che, ferita durante le proteste, dichiara di non aver paura della morte: “sono morta da 47 anni“.

Il chiaro riferimento è alla rivoluzione islamica che portò all’instaurazione della Repubblica Islamica sotto la guida dell’Ayatollah Khomeini.