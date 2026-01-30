Iran, Trump: “vorrei accordo, altrimenti vediamo che succede. Ultimatum? Loro lo sanno…”

“Spero di fare un accordo. Se lo facciamo bene, altrimenti vediamo cosa succede“. Donald Trump si è espresso così in merito alla possibilità di trovare un accordo con l’Iran sul nucleare. Il presidente USA, parlando con i giornalisti nello Studio Ovale, ha dichiarato: “abbiamo una grande flotta, una flottiglia – chiamatela come volete – che in questo momento sta dirigendosi verso l’Iran, ancora più grande di quella che avevamo in Venezuela“, ha aggiunto.

L’Iran “vuole fare un accordo. Solo loro sanno con certezza” se c’è un ultimatum per il raggiungimento dell’intesa, ha aggiunto Trump.