Iran, Trump: “serve nuova leadership. Khamenei pazzo che uccide persone”

“E’ ora di cercare una nuova leadership in Iran“. È quanto dichiarato a “Politico” da Donald Trump, ribadendo, in risposta alla domanda su una possibile operazione militare Usa in Iran, che “la migliore decisione che abbia mai preso è stata quella di non far impiccare più di 800 persone due giorni fa“. Riguardo Khamenei, Trump ha sottolineato che “ciò di cui è colpevole è la completa distruzione del Paese e l’uso della violenza a livelli mai visti prima“.

“Per far funzionare il Paese, la leadership dovrebbe concentrarsi su governare in modo corretto, come faccio io negli Stati Uniti, e non sull’uccidere migliaia di persone per mantenere il controllo – ha aggiunto il capo della Casa Bianca – La leadership è una questione di rispetto, non di paura e morte“. Trump ha poi insistito, riferendosi sempre all’ayatollah: “quest’uomo è un malato che dovrebbe governare il suo Paese correttamente e smettere di uccidere persone. Il suo Paese è il posto peggiore in cui vivere al mondo a causa della sua scarsa leadership“.