Iran, Trump: “se Teheran mi uccide il Paese verrà cancellato dalla faccia della Terra”

Donald Trump non fa alcun giro di parole e mette le cose in chiaro: Se Teheran dovesse ucciderlo, gli USA “spazzerebbero via” tutto il Paese come risposta. “L’intero Paese verrebbe fatto saltare in aria – ha detto a Newsnation, aggiungendo di aver dato – istruzioni molto precise: se succede qualcosa, li cancelleranno dalla faccia della Terra“. Le parole di Trump arrivano nel giorno successivo all’avvertimento di Teheran a non intraprendere alcuna azione contro la Guida suprema iraniana Ali Khamenei.

Trump, alcuni giorni fa, avev invocato la fine del quasi quarantennale regime del leader religioso iraniano. “Trump sa che se verrà tesa una mano di aggressione verso il nostro leader, non solo la taglieremo, ma daremo fuoco al loro mondo“, ha dichiarato il generale Abolfazl Shekarchi, portavoce delle forze armate iraniane.