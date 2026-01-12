Iran, Trump: “hanno chiamato, vogliono negoziare, ma valutiamo intervento molto forte”

Donald Trump annuncia che l'Iran vuole negoziare con gli Stati Uniti, ma allo stesso tempo, ammette che sono al vaglio opzioni per un intervento molto forte nel Paese

Donald Trump
Foto di Will Oliver / Ansa

L’Iranvuole negoziare” e una riunione “è in preparazione“. È quanto espresso da Donald Trump ai giornalisti presenti a bordo dell’Air Force One. “I leader iraniani hanno chiamato – ha rivelato il presidente americano – vogliono negoziare, una riunione è in corso di preparazione“. Intanto però, l’esercito americano sta valutando “opzioni molto forti” per un intervento in Iran, dove nelle ultime ore si è intensificata la repressione violenta contro i manifestanti.

L’annuncio è arrivato dallo stesso Trump che ha confermato le indiscrezioni secondo cui al presidente sono state presentate diverse opzioni di piani di intervento. “Esaminiamo la questione molto seriamente – ha affermato – Stiamo valutando alcune opzioni molto concreto. Prenderemo una decisione“.

Leggi altri articoli di Cronaca