Iran, Trump: “hanno chiamato, vogliono negoziare, ma valutiamo intervento molto forte”

L’Iran “vuole negoziare” e una riunione “è in preparazione“. È quanto espresso da Donald Trump ai giornalisti presenti a bordo dell’Air Force One. “I leader iraniani hanno chiamato – ha rivelato il presidente americano – vogliono negoziare, una riunione è in corso di preparazione“. Intanto però, l’esercito americano sta valutando “opzioni molto forti” per un intervento in Iran, dove nelle ultime ore si è intensificata la repressione violenta contro i manifestanti.

L’annuncio è arrivato dallo stesso Trump che ha confermato le indiscrezioni secondo cui al presidente sono state presentate diverse opzioni di piani di intervento. “Esaminiamo la questione molto seriamente – ha affermato – Stiamo valutando alcune opzioni molto concreto. Prenderemo una decisione“.