Iran, Trump: “ci è stato detto che sono cessate le esecuzioni. Se mentono, ci arrabbieremo”

Entro 24 ore, gli Stati Uniti potrebbero attaccare l’Iran. Le minacce di Trump di rispondere in maniera dura alla repressione sanguinosa del regime iraniano delle proteste in corso nel Paese, potrebbero tradursi in azioni reali e concrete dal punto di vista militare. Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, ha spiega di stare monitorando la situazione delle esecuzioni in Iran che, secondo quanto riferito, sembrerebbero essere cessate.

“Ci è stato detto che le uccisioni in Iran stanno cessando o sono cessate. Non c’è alcun piano per altre esecuzioni. Mi è stato detto che lo scopriremo presto. Verificheremo se le uccisioni sono cessate e se non è vero saremo molto arrabbiati“, ha dichiarato.