Iran, Tajani: “proporrò di definire le Guarde della Rivoluzione Islamica come organizzazione terroristica”

L’Italia si prepara a portare una posizione netta al prossimo Consiglio dei Ministri degli Esteri dell’Unione Europea. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato che presenterà ufficialmente la proposta di inserire le Guardie della Rivoluzione Islamica iraniane nella lista delle organizzazioni terroristiche dell’Unione. L’iniziativa sarà illustrata durante la riunione di giovedì a Bruxelles, in un contesto internazionale segnato da forti tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, e da una crescente preoccupazione per la stabilità del Medio Oriente.