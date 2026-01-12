Iran, Pahlavi: “Trump non è Obama, può portare la pace più grande che il mondo abbia mai visto”

“Il presidente Trump non è Obama. Le sue parole di sostegno ai manifestanti in Iran lo dimostrano. Ora è il momento di agire. Il presidente è un uomo d’azione e un uomo di pace. Ora può agire per portare la più grande pace che il mondo abbia mai visto: aiutando gli iraniani a porre fine a questo regime criminale“. È quanto scritto su X da Reza Pahlavi, figlio maggiore dell’ultimo Scià di Persia, principe iraniano esiliato e che, negli ultimi giorni, ha incitato i suoi compatrioti a scendere in strada a protestare.

“Il regime è debole e in difficoltà. Il popolo è pronto a rovesciarlo. Non ha bisogno di truppe sul campo. Tutto ciò di cui ha bisogno è l’azione del leader del mondo libero – ha aggiunto – Negoziare con questo regime criminale che continua a minacciare l’America e il presidente non porterà la pace. Ma un’azione immediata a sostegno di questi coraggiosi manifestanti salverà migliaia di vite e porterà una pace duratura nella regione. Questa sarà l’eredità del presidente Trump“, ha concluso.