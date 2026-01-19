Iran, Pahlavi annuncia: “il popolo mi ha chiesto di guidare il Paese, tornerò”

Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo Scià, attualmente in esilio negli USA, ha giurato di voler ritornare in Iran. Pahlavi non ha comunicato data e orario, e non è ancora chiaro se gli sarà consentito di entrare in Iran e quali conseguenze dovrà affrontare in quanto politico dell’opposizione. In un videomessaggio su X, Pahlavi ha detto che il popolo iraniano chiede “un nuovo percorso credibile” da seguire. “La battaglia in Iran oggi è tra occupazione e liberazione. Il popolo iraniano mi ha chiesto di guidare il Paese. Tornerò in Iran“.

“Tornerò in Iran. Il popolo iraniano si è ribellato per rivendicare il proprio Paese – ha aggiunto – La storia onorerà coloro che si schierano al suo fianco“, ha dichiarato.