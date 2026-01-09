Iran, Pahlavi ai leader UE: “fate come Trump, non lasciateci da soli”

“Milioni di iraniani hanno chiesto la loro libertà questa sera. In risposta, il regime iraniano ha interrotto tutte le linee di comunicazione. Ha bloccato Internet. Ha tagliato le linee telefoniche fisse. Potrebbe persino tentare di bloccare i segnali satellitari. Desidero ringraziare il leader del mondo libero, il Presidente Trump, per aver ribadito la sua promessa di chiamare il regime a rispondere delle sue azioni. È tempo che altri, compresi i leader europei, seguano il suo esempio, rompano il silenzio e agiscano con più decisione a sostegno del popolo iraniano.

Li invito a utilizzare tutte le risorse tecniche, finanziarie e diplomatiche disponibili per ripristinare la comunicazione con il popolo iraniano, affinché la sua voce e la sua volontà possano essere ascoltate e percepite. Non lasciate che le voci dei miei coraggiosi compatrioti vengano messe a tacere“. È quanto dichiarato dal principe iraniano Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià, in esilio negli USA.

“Sono orgoglioso di ognuno di voi che siete scesi in strada in tutto l’Iran giovedì sera (8 gennaio). Abbiamo visto che le grandi folle hanno fatto ritirare le forze repressive. Coloro che erano titubanti, raggiungete i vostri connazionali venerdì sera (9 gennaio – 20:00) e aumentate la folla affinché il potere repressivo del regime sia ancora minore. Invito anche i leader sul campo a cercare di collegare i diversi percorsi della folla e renderli più grandi. So che, nonostante internet e le comunicazioni siano state tagliate, non lascerete le strade. State certi che la vittoria è vostra!“, ha aggiunto.