Iran, Mattarella: “regime stermina manifestanti e blocca l’informazione”

“Non è un caso che i regimi più efferati provvedano subito a comprimere gli spazi della libertà di informazione, non appena viene posto in discussione il loro operato. Pensiamo a quanto sta accadendo in questi giorni in Iran. Insieme alla efferata crudeltà dello sterminio dei manifestanti, occultare quanto avviene è stata la prima preoccupazione di un regime, che, fin dall’inizio, ha tentato di bloccare l’accesso alle fonti di informazione, la diffusione delle notizie“. È quanto dichiarato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in merito alla situazione in Iran.

Esattamente da una settimana, infatti, l’Iran ha dato il via allo shutdown di internet che è ancora in corso. Il regime ha tagliato l’accesso alla rete per evitare fughe di notizie, video e immagini su come vengono represse le proteste nel sangue.