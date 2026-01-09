Iran, l’account X sostituisce la bandiera della Repubblica Islamica con quella della dinastia Pahlavi

Mentre le proteste in strada non si fermano e si sta per entrare nel 14° giorno di contestazione al regime iraniano, il malcontento e la voglia di cambiamento si esprime anche attraverso i social. L’account X del ministero degli Esteri dell’Iran ha sostituito la bandiera della Repubblica Islamica dell’Iran con quella usata sotto la dinastia Pahlavi, il cui principe esiliato, Reza Pahlavi, ha più volte incitato i cittadini a scendere in piazza a protestare, chiedendo anche l’appoggio degli USA e di Donald Trump.