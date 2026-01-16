Iran: intervento militare? Le risposte degli italiani, i DATI del sondaggio

E’ giusto intervenire militarmente per far cadere il regime iraniano? E’ la domanda fatta agli italiani da Termometro Politico. Qquasi il 40% del campione crede che l’Occidente deve aiutare l’opposizione iraniana con l’intelligence, fondi ed assistenza, ma senza intervento diretto. Un altro 20% sostiene l’intervento militare solo in caso di operazione rapida e chirurgica come quella in Venezuela.

La via militare “senza se e senza ma” è scelta da un altro 21,6%, ritenendo che “il regime sta provocando migliaia di morti, si tratta anche di fermare una carneficina, oltre che di cacciare una dittatura”.