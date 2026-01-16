Iran: intervento militare? Le risposte degli italiani, i DATI del sondaggio

Iran: quasi il 40% del campione crede che l’Occidente deve aiutare l’opposizione iraniana con l’intelligence

protesta Iran

E’ giusto intervenire militarmente per far cadere il regime iraniano? E’ la domanda fatta agli italiani da Termometro Politico. Qquasi il 40% del campione crede che l’Occidente deve aiutare l’opposizione iraniana con l’intelligence, fondi ed assistenza, ma senza intervento diretto. Un altro 20% sostiene l’intervento militare solo in caso di operazione rapida e chirurgica come quella in Venezuela.

La via militare “senza se e senza ma” è scelta da un altro 21,6%, ritenendo che “il regime sta provocando migliaia di morti, si tratta anche di fermare una carneficina, oltre che di cacciare una dittatura”.

Sondaggio Iran

Leggi altri articoli di Cronaca