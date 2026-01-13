Iran, il regime a caccia degli utenti Starlink: l’obiettivo è limitare foto e video delle proteste

Ormai da qualche giorno, l’Iran ha tagliato la linea internet per far piombare il Paese nel buio informatico. In questo modo, anche le comunicazioni verso l’esterno, foto e video delle proteste, nonchè l’organizzazione delle stesse, vengono limitate/bloccate. Grazie al sistema Starlink di Elon Musk, alcuni utenti sono riusciti a restare comunque connessi e le immagini delle proteste sono diventate virali.

Secondo il Wall Street Journal, le autorità iraniane stanno dando la caccia agli utenti di Starlink per impedire la diffusione di tale materiale. Secondo quanto dichiarato al WSJ da Amir Rashidi, direttore dei diritti digitali e della sicurezza presso Miaan Group, nel fine settimana le autorità hanno iniziato a cercare e confiscare le parabole Starlink nella parte occidentale di Teheran. Rashidi, che è a capo dell’organizzazione no-profit statunitense contraria alla censura di internet, ha parlato di ”una guerra elettronica“, aggiungendo che i disagi sono più intensi nelle zone di Teheran dove si svolgono le proteste e la sera, quando i dimostranti si radunano.

Fra le varie opzioni vagliate da Trump per intervenire in Iran, c’è anche quella relativa all’invio di altri terminali Starlink in Iran, della quale discuterà con Musk. I terminal Starlink sono illegali in Iran e vengono introdotti clandestinamente, spesso su piccole imbarcazioni provenienti da Dubai o attraverso il confine con il Kurdistan iracheno. Hanno iniziato ad arrivare alla fine dell’ultima grande ondata di proteste nel 2022, quando Musk ha dichiarato che la sua azienda avrebbe chiesto un’esenzione dalle sanzioni per i suoi terminali.

Essendo illegale l’accesso a Starlink, le persone che posso usufruirne caricano i video clandestinamente, e solo alle persone di cui si fidano, ha affermato un utente Starlink di Teheran che ha contattato il Wall Street Journal. Gli iraniani, spesso al mattino o a mezzogiorno, in situazioni di buona connessione, caricano più video possibile ha spiegato una fonte al WSJ.