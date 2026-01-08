Iran, il principe esiliato Pahlavi invita a protestare: il suo video raggiunge 80 milioni di views 

Per la serata odierna, le 18:00 italiane, le 20:00 in Iran, è stata organizzata una manifestazione di protesta a sostegno di Reza Pahlavi, principe iraniano esiliato, figlio dell’ultimo scià, che attraverso i social ha lanciato un invito a protestare contro il regime. La video-richiesta ha raggiunto 80 milioni di views su Instagram. L’evento si aggiunge a una serie di proteste nazionali in corso da circa 12 giorni, scatenate da crisi economiche e repressioni governative, con scioperi e raduni in varie città come Teheran, Boroujerd e Kelachay. L’appello di Pahlavi, diffuso tramite video sui social media, enfatizza l’importanza di una partecipazione massiccia e disciplinata per far retrocedere le forze del regime.

Reza Pahlavi, principe ereditario esiliato dell’Iran, ha ricevuto ripetuti attestati di sostegno da Israele e dagli Stati Uniti. Negli anni ’80 ha beneficiato di finanziamenti e assistenza dalla CIA, inclusi stipendi mensili e supporto per trasmissioni radiofoniche verso l’Iran, come documentato in rapporti ufficiali. Ha anche intrattenuto relazioni politiche con Donald Trump nel 2025 contro gli accordi nucleari con il governo iraniano, e ha partecipato a eventi negli USA per promuovere il cambio di regime.

Pahlavi ha visitato Israele nel 2023 e incontrato il presidente Isaac Herzog e il primo ministro Benjamin Netanyahu, esprimendo gratitudine per il sostegno israeliano alle aspirazioni democratiche iraniane e proponendo un “Cyrus Accord” per rafforzare i legami storici tra Iran e Israele. Pahlavi vive negli Stati Uniti dal 1979 nella zona suburbana di Washington, D.C.