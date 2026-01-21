Iran, attacco USA solo rimandato? Il WSJ: “Trump chiede piano per azioni militari decisive”

Secondo quanto riferisce il “Wall Street Journal”, che cita funzionari USA, il presidente Donald Trump non avrebbe accantonato l’idea di attaccare l’Iran, anzi, starebbe continuando a fare pressione sui suoi consiglieri affinchè elaborino opzioni militari “decisive” contro Teheran. La decisione di annullare gli attacchi contro la Repubblica Islamica, maturata dopo l’intercessione di Israele e dei Paesi Arabi, avrebbe, dunque, i contorti più di un’azione posticipata.

Secondo il quotidiano, Trump mira a mettere in atto un’azione il cui risultato deve essere “decisivo”, dunque non portare all’apertura di una guerra lunga e dispendiosa. Il tycoon starebbe spingendo Casa Bianca e Pentagono a mettere a punto una serie di possibili scenari, tra cui anche interventi finalizzati al rovesciamento del regime iraniano. Altre opzioni, con obiettivi più limitati, comprenderebbero attacchi contro strutture legate ai Guardiani della Rivoluzione. Una portaerei statunitense e caccia americani sono in rotta verso il Medio Oriente.