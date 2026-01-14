Iran, attacco USA possibile in 24 ore: la Farnesina chiede agli italiani di lasciare il Paese

Un attacco USA contro l’Iran potrebbe arrivare entro le prossime 24 ore. È quanto filtra da alcuni funzionari europei contattati da Reuters. Il Presidente Trump si sente impegnato a intraprendere un’azione decisiva contro l’Iran, secondo una fonte informata sui dettagli. Caccia da combattimento americani sono in volo da Al Udeid, Doha (Qatar). Trump, secondo la CNN, avrebbe chiesto a Musk di rafforzare la connettività di Starlink in Iran.

Caccia da guerra USA in volo da Doha verso l'Iran

La Farnesina chiede agli italiani

E’ in corso nella sala di crisi della Farnesina una riunione del ministro Antonio Tajani con dirigenti del ministero, della Difesa, della sicurezza italiana, con l’ambasciatrice d’Italia a Teheran e con gli ambasciatori nelle principali capitali interessate alla attuale crisi in Iran. La Farnesina conferma l’indicazione di lasciare l’Iran ai cittadini italiani che possano farlo.

“Gli italiani presenti per turismo o la cui presenza nel paese non è strettamente necessaria sono invitati a lasciare il paese con i primi voli disponibili. L’Ambasciata d’Italia a Teheran può essere contattata all’indirizzo mail consolato.teheran@esteri.it o in casi di emergenza al numero +989121035062. Registrare la propria presenza sulla APP ViaggiareSicuri attivando la geolocalizzazione o in alternativa sul sito https://www.dovesiamonelmondo.it“.

Voli cancellati, navi ferme e ambasciate chiuse: la paura dell’attacco in Iran

Cancellati i voli serali previsti in partenza dall’Aeroporto di Roma-Fiumicino per l’Aeroporto di Tel Aviv, in Israele, per paura di possibili ritorsioni dell’Iran in caso di attacco USA. Anche Austrian Airlines ha cancellato i voli serali verso Israele. Lufhtansa ha avvisato propri dipendenti di prepararsi a lasciare Israele e alla cancellazione dei voli a partire da domani. Lo riporta Channel 12. Le autorità tedesche hanno emesso un NOTAM che diffida le compagnie aeree tedesche dall’entrare nello spazio aereo dell’Iran.

“Politico” annuncia la chiusura dell’ambasciata del Regno Unito a Teheran.

I sindaci delle città di Dimora e Be’er Sheva, in Israele, hanno annunciato l’apertura dei rifugi pubblici.

Decine di imbarcazioni dirette in Iran hanno gettato l’ancora in mare aperto e stanno mantenendo la posizione senza entrare nei porti iraniani.