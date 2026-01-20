Interventi di potatura a Messina, la viabilità in varie zone della città

Da ieri, lunedì 19 gennaio, sino al 19 febbraio 2026, nella fascia oraria 7-16, sono effettuati interventi di potatura alberature in alcuni tratti di strade del territorio di Messina: vie Emilia, Monsignor Grano, XII Apostoli, Nicola Fabrizi, Porta Imperiale, Ghibellina, Mario Giurba, Faranda, Cadorna, Nino Bixio, Ugo Bassi, Camiciotti, Luciano Manara, San Cosimo, Catania, Santa Cecilia, Roosevelt, Cesare Battisti, Industriale, viale San Martino, controviale del viale San Martino e piazza Annibale.
Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.