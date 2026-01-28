Intelligenza artificiale, evento a Messina su innovazione, interoperabilità e IA pubblica

Il Comune di Messina promuove per venerdì 30 gennaio 2026, a partire dalle ore 9.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la giornata di studi dal titolo: “Intelligenza artificiale e dati aperti nella Pubblica Amministrazione: dallo stato dell’arte ai casi concreti. L’esperienza del Comune di Messina e il progetto Poseidon”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire il ruolo dell’Intelligenza Artificiale, dei dati aperti e dell’interoperabilità come leve strategiche per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Lavori

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Sindaco Federico Basile e dell’Assessore con delega all’Informatizzazione a Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Interverrà inoltre il Direttore Generale del Comune di Messina, Salvo Puccio.

La giornata si articolerà in due sessioni principali. La prima sessione sarà dedicata allo stato dell’arte nazionale, e vedrà gli interventi del Direttore Generale Puccio e dei rappresentanti del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e di AgID, che offriranno un inquadramento sulle politiche pubbliche, sulla governance dell’innovazione digitale e sul ruolo dei dati pubblici come infrastruttura abilitante per l’Intelligenza Artificiale nella PA, insieme alla visione strategica del Comune di Messina. Il cuore dell’evento sarà rappresentato dalla seconda sessione, dal titolo “Dialogare con i dati nell’era della Pubblica Amministrazione”, durante la quale il Comune di Messina presenterà Poseidon, il proprio progetto di Intelligenza Artificiale pubblica. Poseidon è una piattaforma che applica modelli di IA ai dati e agli atti amministrativi ufficiali, con particolare riferimento alle ordinanze viabili, rendendo le informazioni più accessibili, interrogabili e riusabili da cittadini, imprese e amministrazioni.

Nel corso della sessione verrà inoltre illustrato il nuovo portale Open Data del Comune di Messina e sarà proposta una dimostrazione concreta di interoperabilità, basata sull’interazione tra un Large Language Model (LLM), un server MCP e il catalogo CKAN comunale. Un esempio pratico di come i dati aperti, se correttamente strutturati e interoperabili, possano costituire la base per servizi digitali avanzati e soluzioni di Intelligenza Artificiale trasparenti e controllabili. L’evento intende valorizzare il dialogo tra amministrazioni centrali e locali, evidenziando come le politiche nazionali ed europee – dal PNRR alla programmazione 2021-2027 – possano tradursi in piattaforme digitali pubbliche concrete, capaci di rafforzare la capacità amministrativa dei territori e generare benefici reali per la comunità.

La giornata di studi si inserisce nel percorso di trasformazione digitale avviato dal Comune di Messina, che punta su innovazione, dati aperti e Intelligenza Artificiale pubblica come strumenti di trasparenza, efficienza e partecipazione.