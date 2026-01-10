Inizio di 2026 amaro per il Catanzaro: calabresi ko 2-0, in 10, in casa del Frosinone | CLASSIFICA

Dopo 6 risultati utili consecutivi (1 pareggio e 5 vittorie) e una sconfitta che mancava dallo scorso 8 novembre, ben 2 mesi, il Catanzaro torna ad assaporare il sapore amaro del ko. Calabresi sconfitti in casa della capolista Frosinone, al termine di una gara accesa e divertente, nella quale entrambe hanno avuto parecchie occasioni pur senza riuscire a sbloccare il risultato fino ai minuti finali di gara.
Con il Catanzaro in 10 per il rosso estratto a Frosinini per fallo su Cicchella, il Frosinone si è fatto più arrembante, trovando due reti decisive nel finale di partita. La prima è arrivata con Monterisi all’81’, un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. La seconda, a tempo quasi scaduto, è arrivata con Fares Ghedjemis che al 98′ capitalizza un contropiede in campo aperto su assist di Zilli.
Risultati 19ª Giornata Serie B
Sabato 10 gennaio
Ore 15.00
Avellino-Sampdoria 2-1
Carrarese-Bari 1-0
Entella-Monza 1-0
Frosinone-Catanzaro 2-0
Reggiana-Venezia 1-3
Sudtirol-Spezia 2-1
Ore 17.15
Juve Stabia-Pescara
Ore 19.30
Cesena-Empoli
Domenica 11 gennaio
Ore 15.00
Mantova-Palermo
Ore 17.15
Padova-Modena
Classifica Serie B
- Frosinone 41
- Venezia 38
- Monza 37
- Palermo 33
- Catanzaro 31
- Cesena 31
- Modena 29
- Juve Stabia 26
- Avellino 25
- Empoli 24
- Carrarese 23
- Padova 22
- Reggiana 20
- Sudtirol 19
- Entella 19
- Sampdoria 17
- Spezia 17
- Bari 17
- Mantova 15
- Pescara 13
*1 partita in meno
Calendario 20ª Giornata Serie B
Venerdì 16 gennaio
Ore 20:30
Sampdoria-Entella
Sabato 17 gennaio
Ore 15:00
Avellino-Carrarese
Empoli-Sudtirol
Monza-Frosinone
Padova-Mantova
Venezia-Catanzaro
Ore 17:15
Reggiana-Cesena
Ore 19:30
Bari-Juve Stabia
Domenica 18 gennaio
Ore 15:00
Pescara-Modena
Ore 17:15
Palermo-Spezia