Inizio di 2026 amaro per il Catanzaro: calabresi ko 2-0, in 10, in casa del Frosinone | CLASSIFICA

Il 2026 del Catanzaro inizia con una sconfitta: i calabresi perdono in casa della capolista Frosinone, sotto di un uomo, con due reti nel finale di partita

Frosinone-Catanzaro
Foto Instagram @uscatanzaro 1929official

Dopo 6 risultati utili consecutivi (1 pareggio e 5 vittorie) e una sconfitta che mancava dallo scorso 8 novembre, ben 2 mesi, il Catanzaro torna ad assaporare il sapore amaro del ko. Calabresi sconfitti in casa della capolista Frosinone, al termine di una gara accesa e divertente, nella quale entrambe hanno avuto parecchie occasioni pur senza riuscire a sbloccare il risultato fino ai minuti finali di gara.

Con il Catanzaro in 10 per il rosso estratto a Frosinini per fallo su Cicchella, il Frosinone si è fatto più arrembante, trovando due reti decisive nel finale di partita. La prima è arrivata con Monterisi all’81’, un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. La seconda, a tempo quasi scaduto, è arrivata con Fares Ghedjemis che al 98′ capitalizza un contropiede in campo aperto su assist di Zilli.

Risultati 19ª Giornata Serie B

Sabato 10 gennaio

Ore 15.00
Avellino-Sampdoria 2-1
Carrarese-Bari 1-0
Entella-Monza 1-0
Frosinone-Catanzaro 2-0
Reggiana-Venezia 1-3
Sudtirol-Spezia 2-1

Ore 17.15
Juve Stabia-Pescara

Ore 19.30
Cesena-Empoli

Domenica 11 gennaio

Ore 15.00
Mantova-Palermo

Ore 17.15
Padova-Modena

Classifica Serie B

  1. Frosinone 41
  2. Venezia 38
  3. Monza 37
  4. Palermo 33
  5. Catanzaro 31
  6. Cesena 31
  7. Modena 29
  8. Juve Stabia 26
  9. Avellino 25
  10. Empoli 24
  11. Carrarese 23
  12. Padova 22
  13. Reggiana 20
  14. Sudtirol 19
  15. Entella 19
  16. Sampdoria 17
  17. Spezia 17
  18. Bari 17
  19. Mantova 15
  20. Pescara 13

*1 partita in meno

Calendario 20ª Giornata Serie B

Venerdì 16 gennaio

Ore 20:30
Sampdoria-Entella

Sabato 17 gennaio

Ore 15:00
Avellino-Carrarese
Empoli-Sudtirol
Monza-Frosinone
Padova-Mantova
Venezia-Catanzaro

Ore 17:15
Reggiana-Cesena

Ore 19:30
Bari-Juve Stabia

Domenica 18 gennaio

Ore 15:00
Pescara-Modena

Ore 17:15
Palermo-Spezia

