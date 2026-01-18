Incredibile al Granillo: nessun minuto di silenzio per Commisso in Reggina-Vibonese

Non è stato effettuato alcun minuto di silenzio al Granillo, teatro di Reggina-Vibonese di questo pomeriggio, per ricordare la memoria di Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina scomparso nella notte tra venerdì e sabato. Commisso era originario della Provincia di Reggio Calabria e ha fatto le fortune – imprenditoriali e poi sportive – negli Stati Uniti. La passione per il calcio l’ha poi trasferita in Italia, tornando nel suo paese d’origine. Commisso ha dato un grande contributo alla Firenze calcistica ma anche al calcio italiano, soprattutto per la realizzazione del Viola Park, considerato un centro sportivo di livello europeo.

A Reggio Calabria, ricordarlo con un minuto di silenzio sarebbe stato il minimo. Ma quest’ultimo, tra l’altro nel derby calabrese di Serie D, non si è però tenuto. Va precisato, per correttezza di informazione, che la Figc lo ha disposto solo per leghe professionistiche e calcio femminile. Nei dilettanti, e quindi anche in Serie D, la scelta sarebbe stata probabilmente a scapito delle singole società. E ci saremmo aspettati che dalla Reggina, principale squadra della città di cui Commisso era originario, si sarebbero mossi per organizzarlo, e richiederlo. O non è stato richiesto oppure non è stato concesso dalla LND, fatto – quest’ultimo – abbastanza improbabile, oltreché eventualmente inspiegabile. Sta di fatto che il gesto non c’è stato. E non è stata fatta proprio una bella figura.