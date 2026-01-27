Incredibile a Cosenza, rissa all’obitorio: pugni tra familiari di un defunto, interviene la Polizia

Un uomo ferito all’occhio durante la colluttazione. Sul posto più pattuglie della Polizia. Alla base dello scontro presunte questioni ereditarie

rissa obitorio interviene polizia
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Momenti di tensione questa mattina all’obitorio di Cosenza, dove è scoppiata una violenta lite tra i parenti di una persona deceduta. Dalle prime ricostruzioni, la discussione sarebbe degenerata rapidamente in una rissa, con scambio di schiaffi e pugni. Ad avere la peggio è stato un uomo, colpito all’occhio durante la colluttazione. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia per riportare la calma. Secondo quanto emerso, all’origine dello scontro ci sarebbero questioni legate all’eredità.

