Incredibile a Catania, minaccia di morte il figlio con bastone e taglierino: arrestato

La polizia ha arrestato a Catania un uomo di 67 anni che, al culmine dell’ennesima aggressione verbale e impugnando un bastone e un taglierino, ha minacciato di morte il figlio diciottenne. Agenti delle Volanti sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto della vittima al 112. Arrivati sul posto hanno trovato l’uomo e lo hanno ‘disarmato’. Il 18enne ha raccontato numerosi episodi di aggressione e violenza verbale, legati a dissidi familiari, sebbene i due non fossero conviventi già da tempo, legati anche alla tossicodipendenza del padre che alcuni giorni prima avrebbe sradicato dalla parete il contatore dell’energia elettrica, in modo da impedirgli di rientrare in casa. Il 67enne è stato arrestato per atti persecutori e, su disposizione della Procura, condotto in carcere.