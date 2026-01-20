Incidente in Sicilia: ambulanza del 118 si scontra con un camion, feriti tre soccorritori

Un incidente stradale che ha coinvolto l’ambulanza della postazione “Alfa 1 – Agrigento” e un camion è avvenuta nella Città dei Templi. Nell’impatto sono rimasti feriti i tre soccorritori che erano a bordo del mezzo del 118. Soccorsi i tre sono stati portati nel pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Riccardo Castro e Giuseppe Misuraca, presidente e direttore della Centrale operativa Seus, esprimono “profonda vicinanza ai sanitari coinvolti, augurando una pronta e completa guarigione”. “Desideriamo esprimere – aggiungono – la nostra piena solidarietà e il nostro ringraziamento all’equipaggio coinvolto, che quotidianamente opera con dedizione e senso del dovere al servizio della collettività”. “Un invito da parte mia in qualità di presidente Seus 118 – afferma Castro – a tutti i miei ragazzi operatori del 118 Sicilia alla massima prudenza. Ancora una volta giunga a tutti loro un abbraccio per lo spirito di servizio dimostrato anche in condizioni climatiche così complesse “.