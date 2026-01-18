Incidente a Milazzo, auto si ribalta vicino alla caserma dei carabinieri: cinque feriti

Questa mattina intorno alle ore 4, i Vigili del fuoco di Messina sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto proprio in prossimità della caserma di Milazzo, in via Gramsci. La squadra del Distaccamento è intervenuta tempestivamente per dare le prime cure ai cinque occupanti della vettura, ribaltata e in posizione verticale. Fortunatamente i giovani di età tra i 20 e i 23 anni, non sono rimasti incastrati all’interno della vettura.

All’arrivo dell’ambulanza, i feriti sono stati affidati al personale medico per poi essere trasportati agli ospedali di Messina (la ragazza più grave) e di Milazzo (gli altri quattro). Dopo aver messo in sicurezza la vettura e fatta la bonifica dell’area coinvolta, la squadra ha potuto fare rientro in sede. Sul posto anche i carabinieri e la ditta privata con il carroattrezzi.