In Ucraina è gelo, “niente attacchi dalla Russia per una settimana”: l’annuncio di Trump, “Putin ha accettato”

Tregua a Kiev per una settimana a causa della fortissima ondata di gelo preannunciata per i prossimi giorni in Ucraina, con minime che potrebbero toccare i 30 gradi sotto lo zero. Donald Trump fa sapere al mondo di aver ottenuto il “sì” di Vladimir Putin alla sua richiesta di uno stop di qualche giorno alle ostilità sul terreno. Niente attacchi dunque, per ora, per via del clima. “Non hanno mai vissuto un freddo del genere”, spiega il presidente americano dalla Casa Bianca, dettagliando di aver “personalmente chiesto” al capo del Cremlino questa tregua. “Lui ha accettato, e devo dirvi, è stato molto carino”, aggiunge il tycoon.

L’annuncio di Trump non ha trovato nessuna conferma immediata da Mosca. “È una dichiarazione importante”, è stata invece la prima reazione del leader ucraino, Volodymyr Zelensky, che su X ha ringraziato il presidente americano sottolineando che “l’approvvigionamento energetico è fondamentale per la vita” e che “le misure di de-escalation contribuiscono a un reale progresso verso la fine della guerra”.