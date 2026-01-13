In Calabria arrivano 165 nuovi agenti di Polizia di Stato, Nesci: “segnale forte per la sicurezza”

“L’arrivo di 165 nuove unità della Polizia di Stato in Calabria segna un passaggio fondamentale per la tutela della legalità nella nostra regione. Si tratta di un potenziamento massiccio che non ha precedenti recenti per capillarità e visione strategica: distribuire queste nuove energie tra tutte le province significa dare una risposta immediata alla richiesta di sicurezza che arriva dai cittadini, dai commercianti e dalle famiglie calabresi”. Lo afferma in una nota l’On. Denis Nesci.

“Questo risultato è il frutto di una programmazione seria che mette finalmente la Calabria al centro delle politiche di controllo del territorio. È un investimento che permetterà alle nostre Questure e ai reparti specializzati di operare con maggiore serenità ed efficacia. L’impatto sarà tangibile in ogni area: dalla provincia di Reggio Calabria, che riceverà il contingente più importante con 81 nuove unità (tra cui rinforzi cruciali per Squadra Mobile e Sisco), a quella di Cosenza con 29 nuovi operatori destinati anche ai commissariati di Castrovillari e Paola”.

“Importanti segnali arrivano anche per Catanzaro, con 26 assegnazioni che potenzieranno la Questura e gli uffici di frontiera, per Vibo Valentia, che potrà contare su 19 unità aggiuntive, e per Crotone, dove sono destinate 10 nuove unità. Vedere rinforzi così consistenti non solo nei grandi centri, ma anche nelle specialità come la Stradale, la Ferroviaria e la Postale, testimonia la volontà di garantire una copertura totale del territorio”.

“In questo contesto, va riconosciuto il prezioso lavoro di raccordo svolto dalla Sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro. La sua costante attenzione alle dinamiche calabresi ha permesso di rappresentare al meglio le necessità delle nostre province presso il Ministero, contribuendo a far sì che le istanze locali trovassero risposte concrete in questo piano di assegnazioni. La sua presenza al Viminale si conferma un punto di riferimento importante per assicurare che il dialogo tra territorio e Governo centrale porti a risultati reali”.

“Oggi lo Stato dà un segnale di forza e di prossimità. Con questi 165 nuovi agenti, la Calabria compie un passo avanti decisivo nel contrasto alla criminalità e nella costruzione di un ambiente più sicuro, presupposto indispensabile per ogni forma di sviluppo economico e sociale della nostra regione”.