Impresa per la Futura a Taranto: i reggini trionfano in trasferta per 2-4

Impresa per la Futura in casa di Taranto, una delle corazzate del torneo. Partita accorta, determinata, vogliosa e passionale per i ragazzi di Tonino Martino ed Humberto Honorio che a cospetto delle telecamere di Vivo Azzurro Tv, la Tv della nazionale Italiana e della Figc giocano una gara straordinaria firmando l’impresa corsara. La Cadi Antincendi Futura schiera i recuperati Parisi e Scopelliti, Falcone, Honorio, Pizetta. Lupinella, Zatsuga, Segovia, Quinto ed Espindola rispondono per i locali.

Basta poco ai locali: Espindola dopo 1 e 40 la sblocca. Pizetta cerca la reazione. Quinto cerca il due a zero dalla distanza, fa lo stesso Segovia. Ottimo Lupinella parando su Pizetta. Honorio la pareggia, dopo 5 minuti dalla fine: doppio tentativo e gol volitivo del nove giallo-blu. Un minuto dopo, Kadu, tutto di mancina, realizza un gol da cineteca che si insacca carambolando con l’incrocio.

Zatsuga firma una botta da urlo, fermata solo dal palo. Legno successivo di Di Pietro. Partita caldissima: Pizetta in percussione mette in difficoltà la difesa rosso-blu. Bello il tiro di Giannace, idem la risposta di Parisi che fa lo stesso, su Di Pietro poco dopo.

Nel secondo tempo, nuovo super intervento di Parisi su Giannace. Avevate detto palo? Parisi firma una bordata incredibile dalla tre quarti, Lupinella risponde, sul rimpallo, Kadu colpisce il palo in pieno. Il capolavoro Futura, dopo un secondo tempo attento, a 8.17 è realtà: segna ancora Kadu. Parisi ancora decisivo e sarà ancora palo successivamente per i pugliesi.

Il gol è nell’aria: a otto minuti da giocare Espindola accorcia le distanze. Grande reazione della Futura ma l’assist di Honorio per Falcone non si concretizza in gol. Zatsuga sfiora il gol del pari, miracoloso intervento di Kadu. Proprio Kadu, si esalta, tiro cross dalle parti di Honorio che, di petto, non sbaglia sotto rete. A cinque minuti dal termine, Taranto cerca il powerplay, ma il cielo è giallo-blu sopra Taranto: che impresa!