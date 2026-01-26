“Il tesoro di Sant’Eufemia”, quei reperti della Magna Grecia esposti oggi a Londra

Mercoledì 28 gennaio, sul canale youtube del Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria, sarà possibile assistere alla conversazione sul tema “Il tesoro di Sant’Eufemia”. L’incontro viene organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria. Il nuovo incontro, predisposto dall’associazione reggina, registra la presenza del Presidente del sodalizio organizzatore Gianni Aiello. Nelle sale espositive del British Museum di Londra, nella sezione dedicata all’antica Grecia vi è un’importante testimonianza storica che riguarda la parte meridionale della Penisola italiana. Si tratta di preziosi manufatti provenienti dalla Calabria, tra i quali quelli conosciuti come il “tesoro di Sant’Eufemia”. Tali reperti vennero scoperti fortuitamente in contrada Terravecchia nella piana di Sant’Eufemia. Il tesoro è stato definito dall’archeologo britannico Dyfri Williams, del Dipartimento delle Antichità del British Museum, come “il più grande e importante ritrovamento di oreficeria della Magna Grecia”.

Il tesoro di Sant’Eufemia è costituito da gioielli e monili in oro datati intorno al 300 a.C. e identificabili come ornamenti femminili. Si tratta di vari gioielli (un diadema, parti di due o tre collane, terminali di un paio di orecchini a spirale, pezzi di alcune cinture, un anello e frammenti di altri ornamenti appartenenti ad una o più donne ricche) e da un numero imprecisato di monete bronzee facenti parti di un altro corredo funerario. Il ritrovamento avvenne nel 1865 in contrada Terravecchia nella piana di Sant’Eufemia, e su tale scoperte vi sono diverse versioni, ma la location della scoperta è sempre la stessa, la contrada Elemosina (detta anche Olivarelle o Valle), presso l’uliveto di proprietà di Pasquale Francica, originario di Monteleone. Queste, alcune delle cifre, che saranno oggetto di analisi, nel corso dell’incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria. La conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da mercoledì 28 gennaio.