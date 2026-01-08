Il Tamagotchi compie 30 anni e torna a conquistare nuove generazioni

I giocattoli giapponesi Tamagotchi erano una vera e propria mania negli anni ’90, piccoli animaletti domestici virtuali che richiedevano cura, cibo e attenzioni. Ma sono ancora un successo tra i genitori nostalgici e amanti del retrò della Generazione Z oltre ai nuovi fans. Oltre 100 milioni di queste uova di plastica tascabili sono state vendute in tutto il mondo dal loro debutto, afferma il produttore Bandai. E ora si festeggia il compleanno speciale: 30 anni.

L’azienda sta mostrando l’evoluzione del Tamagotchi dai personaggi pixelati in bianco e nero che rimbalzano agli schermi a colori e alla connettività Wi-Fi in una speciale mostra per il 30° anniversario che ha inaugurato il 7 gennaio a Tokyo: Tamagotchi Grand Exhibition al Roppongi Museum.

Tamagotchi, l’animale domestico digitale portatile lanciato da Bandai nel 1996, ebbe un enorme successo, soprattutto tra le studentesse delle scuole superiori dell’epoca, scatenando un fenomeno sociale sia in Giappone che all’estero. Da allora, sono stati lanciati 38 nuovi modelli, tra cui quelli dotati di comunicazione a infrarossi (2004), LCD a colori (2008), touchscreen (2021) e funzionalità Wi-Fi (2023), e il prodotto è attualmente disponibile in oltre 50 regioni. Entro il 31 luglio 2025, le spedizioni cumulative in Giappone e all’estero avevano superato i 100 milioni di unità. La mostra commemora il 30° anniversario della creazione di Tamagotchi e oltre a ripercorrere gli ultimi 30 anni, la mostra approfondisce il fascino di questa creatura bizzarra ma adorabile attraverso un’esperienza che vi farà sentire come se foste all’interno di un Tamagotchi.

Appeso a un portachiavi, il Tamagotchi – il cui nome è una parola composta dalle parole giapponesi che significano “uovo” e “orologio” – è diventato un accessorio di moda popolare tra i giovani delle nuove generazioni. Le vendite di gadget Tamagotchi, esclusi i videogiochi, sono aumentate di circa sette volte in cinque anni a partire dal 2019, secondo i dati diffusi dall’azienda. Del resto è in linea ideale un antesignano delle Labubu intesi come inseparabili giochi da portare sempre con se e antesignani anche di quell’estetica cute, carina, che ha contagiato dall’Asia tutto il mondo, un’estetica infantile e giocosa.

L’anno scorso, il rivenditore britannico Hamleys ha inserito il Tamagotchi nella sua lista dei 100 migliori giocattoli di tutti i tempi, insieme a Lego e al Cubo di Rubik. Gli animali domestici digitali, che necessitano di cure quando hanno fame, sono malati, crescono man mano che gli utenti se ne prendono cura, ma possono morire se vengono trascurati.

Entrando nella mostra di Tokyo attraverso un gigantesco uovo bianco, i visitatori possono ammirare diverse esposizioni fotografiche e una sala storica dove possono giocare con alcune delle decine di modelli diversi lanciati nel corso degli anni.

Quasi la metà delle vendite di Tamagotchi è avvenuta in Giappone, con il 33% nelle Americhe e solo il 2% negli altri paesi dell’Asia-Pacifico, afferma Bandai Namco. Yumeho Akita, 25 anni, cliente di Harajuku, ha raccontato all’AFP di avere bei ricordi di quando, durante l’infanzia, aveva cresciuto il suo Tamagotchi per diversi mesi.”Ne volevo davvero uno, e finalmente ne ho avuto uno, quindi l’ho tenuto caro e ho cresciuto il personaggio con molta cura”, ha ricordato. E alcuni genitori affermano di volere che i loro figli vivano la stessa esperienza.

Questo è Tamagotchi

“I Tamagotchi sono creature che vivono sul pianeta Tamagotchi, molto lontano dalla Terra. Dalla loro scoperta sulla Terra nel 1996, molti Tamagotchi sono stati allevati da decine di milioni di persone in tutto il mondo. I Tamagotchi adorano i terrestri perché li nutrono di cibo delizioso, giocano con loro e li fanno divertire un sacco. Possono essere un po’ egoisti e fare un po’ di cacca, ma ogni giorno con i loro Tamagotchi al loro fianco è pieno di sorrisi. Strano, eccentrico, ma adorabile… una creatura che ha bisogno delle cure, ma che cresce grande e potente al tuo fianco. Questo è Tamagotchi“, è scritto sul sito dedicato alla mostra.